06 марта 2026 в 14:15

В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды

Синоптик Ильин: из-за теплой погоды в Москве вероятны паводковые подтопления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Похолодание в Москве, которое ранее прогнозировали метеорологи, отменяется, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в столице на следующей неделе сохранится теплая погода, что приведет к активному таянию рекордных сугробов. В итоге, уточнил он, в городе вероятны сильные паводковые подтопления.

Ранее прогнозируемое похолодание не грозит столичному региону. Серия циклонов из Скандинавии не даст шансов холодному арктическому воздуху прорваться в центр европейской России. Из-за теплой погоды и активного снеготаяния увеличится вероятность паводковых подтоплений, - заявил Ильин.

Он отметил, что с 9 по 11 марта в Москве ожидается до +7 градусов, а в следующие два дня воздух может прогреться до +9 градусов. По ночам, уточнил Ильин, температура будет колебаться от –2 до +5 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал в Москве резкое похолодание сразу после Международного женского дня. Аналогичный прогноз он сделал для всей Центральной России. Он заявил, что ночные температуры в столице составят −10–12 градусов, а днем столбики термометров покажут до −6 градусов.

