Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:59

Машины «поплыли» по одной из улиц Москвы на фоне сильного снегопада

Улицу Андропова на юге Москвы затопило из-за прорыва трубы

Циклон «Валли» Циклон «Валли» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Улицу Андропова на юге Москвы затопило из-за прорыва трубы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Городские службы оперативно устранили аварию. На опубликованных в Сети кадрах видно, как машины стояли в пробке и с трудом передвигались по затопленной дороге, все это происходило на фоне мощного снегопада. О затрудненном движении по улице Андропова сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Движение на проспекте Андропова в районе станции метро «Технопарк» по направлению в область временно затруднено, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровске в жилом комплексе «Дуэт», который сдали в эксплуатацию всего полгода назад, произошел потоп. Мощный поток воды из прорвавшегося в подвале трубопровода выбил тяжелую металлическую дверь и полностью затопил подземный паркинг.

До этого во Владивостоке в жилом доме № 11 на улице Сафонова лопнула труба горячего водоснабжения, из-за чего началось затопление подвала, включая расположенные там электрощитовые, также горячая вода попала в водоем с черепахами. Прокуратура начала проверку.

Россия
Москва
трубы
подтопления
снегопады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
В RT провели двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков высказался о дате новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Отправившегося сражаться за Киев наемника забили насмерть в рядах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.