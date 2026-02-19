Машины «поплыли» по одной из улиц Москвы на фоне сильного снегопада

Машины «поплыли» по одной из улиц Москвы на фоне сильного снегопада Улицу Андропова на юге Москвы затопило из-за прорыва трубы

Улицу Андропова на юге Москвы затопило из-за прорыва трубы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Городские службы оперативно устранили аварию. На опубликованных в Сети кадрах видно, как машины стояли в пробке и с трудом передвигались по затопленной дороге, все это происходило на фоне мощного снегопада. О затрудненном движении по улице Андропова сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Движение на проспекте Андропова в районе станции метро «Технопарк» по направлению в область временно затруднено, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровске в жилом комплексе «Дуэт», который сдали в эксплуатацию всего полгода назад, произошел потоп. Мощный поток воды из прорвавшегося в подвале трубопровода выбил тяжелую металлическую дверь и полностью затопил подземный паркинг.

До этого во Владивостоке в жилом доме № 11 на улице Сафонова лопнула труба горячего водоснабжения, из-за чего началось затопление подвала, включая расположенные там электрощитовые, также горячая вода попала в водоем с черепахами. Прокуратура начала проверку.