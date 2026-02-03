Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:29

Жуткая сцена словно из «Титаника» развернулась на паркинге в Хабаровске

Поток воды из прорвавшейся трубы вырвал дверь и затопил паркинг в Хабаровске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Хабаровске в жилом комплексе «Дуэт», который сдали в эксплуатацию всего полгода назад, произошел потоп, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры с места происшествия. Мощный поток воды из прорвавшегося в подвале трубопровода выбил тяжелую металлическую дверь и полностью затопил подземный паркинг.

По словам жильцов, протечки в новостройке случаются регулярно, примерно раз в неделю, однако столь сильного наводнения еще не было. Они добавили, что неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию, но это никак не повлияло на ситуацию.

Ранее во Владивостоке в жилом доме № 11 на улице Сафонова лопнула труба горячего водоснабжения, из-за чего началось затопление подвала, включая расположенные там электрощитовые, также горячая вода попала в местный водоем с черепахами. Местная прокуратура заявила о проверке.

До этого в Санкт-Петербурге на 5-й Советской улице автомобиль провалился под асфальт на проезжей части. Несколькими часами ранее на этом же месте произошел прорыв труб горячего водоснабжения, что привело к сильному задымлению и ухудшению видимости на дороге. Машина наполовину погрузилась в образовавшуюся яму, заполненную водой.

Хабаровск
потопы
затопления
происшествия
парковки
