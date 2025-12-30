В Петербурге авто ушло под асфальт после коммунальной катастрофы В Петербурге авто ушло под асфальт после прорыва трубы

В Санкт-Петербурге в районе 5-й Советской авто ушло под асфальт на проезжей части, сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке». Авторы рассказали, что несколько часов назад в этом же районе прорвало трубы.

Авторы сообщили, что машина наполовину утонула в яме, наполненной водой. Позже в пресс-службе АО «Теплосети Санкт-Петербурга» рассказали каналу, что все авто ликвидировали с места протечки трубы, никто не пострадал.

Ранее жители двух районов Петербурга остались без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ. Горожане из Кировского и Московского районов сообщали, что столкнулись с ледяными батареями утром 29 декабря. В аварийных службах подтверждали, что теплоноситель подавался по сниженным параметрам, что не позволяло поддерживать нормальную температуру в жилых помещениях.

До этого в Санкт-Петербурге 70-летний мужчина и девятилетняя девочка получили ожоги в результате прорыва трубы с кипятком на улице Маршала Казакова. Ребенок пострадал при попытке перебежать через разлив горячей воды ради записи видео для блога.