Вырвавшийся из-под земли фонтан кипятка ошпарил ребенка и пенсионера Два человека получили ожоги кипятком из-за прорыва трубы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, вырвавшегося из-под земли в результате прорыва трубы, сообщает 78.ru. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова, где выброс пара также значительно ухудшил видимость.

В результате аварии пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. По информации издания, ребенок обварил ноги, пытаясь перебежать через разлив горячей воды, чтобы «поснимать блог».

На месте происшествия работают экстренные службы. В связи с ЧП временно изменены трамвайные маршруты № 56 и 60. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. По предварительной информации, на устранение аварии потребуется до 24 часов.

