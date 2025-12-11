Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:13

Вырвавшийся из-под земли фонтан кипятка ошпарил ребенка и пенсионера

Два человека получили ожоги кипятком из-за прорыва трубы в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, вырвавшегося из-под земли в результате прорыва трубы, сообщает 78.ru. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова, где выброс пара также значительно ухудшил видимость.

В результате аварии пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. По информации издания, ребенок обварил ноги, пытаясь перебежать через разлив горячей воды, чтобы «поснимать блог».

На месте происшествия работают экстренные службы. В связи с ЧП временно изменены трамвайные маршруты № 56 и 60. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. По предварительной информации, на устранение аварии потребуется до 24 часов.

Ранее житель Санкт-Петербурга получил серьезные травмы, пытаясь покорить 10-метровую новогоднюю елку. Он был доставлен в медицинское учреждение с открытым переломом левого бедра и сломанными лодыжками.

До этого сообщалось, что спасатели в Уфе провели успешную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из аварийного лифта. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ахметова, где лифт сорвался в шахту и пробил трубу с горячей водой.

Читайте также
Раскрыто, что зарегистрировал в Петербурге прямой потомок Екатерины II
Культура
Раскрыто, что зарегистрировал в Петербурге прямой потомок Екатерины II
Как прочистить трубы без агрессивной химии и лишних расходов: простой способ с содой и уксусом, который работает даже при сложных засорах
Общество
Как прочистить трубы без агрессивной химии и лишних расходов: простой способ с содой и уксусом, который работает даже при сложных засорах
Более двух тысяч россиян остались без света из-за аварии на подстанции
Регионы
Более двух тысяч россиян остались без света из-за аварии на подстанции
Названа предварительная причина обрушения дома в Волгоградской области
Регионы
Названа предварительная причина обрушения дома в Волгоградской области
Пенсионер обварился в луже с кипятком и попал на видео
Происшествия
Пенсионер обварился в луже с кипятком и попал на видео
Cанкт-Петербург
трубы
аварии
пострадавшие
кипяток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного возгорания на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
ВОЗ вынесла вердикт по влиянию вакцинации на развитие аутизма
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска
Российские кинотеатры отказались от показа «Аватара 3» в Новый год
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.