В 2026 году Эстония отмечает 15-летие использования евро в качестве официальной валюты. Тогда самое маленькое прибалтийское государство первым на постсоветском пространстве добилось соответствия критериям для вступления в еврозону, и Таллин отказался от национальной денежной единицы — кроны. Чем обернулось для Эстонии безудержное стремление в «европейскую семью» и какой оказалась цена русофобии и разрыва экономических связей с Россией, читайте в материале NEWS.ru.

Как Эстония оказалась в еврозоне

С 1 января 2011 года Эстония перешла на использование евро. Это решение формально принималось через референдум, который был проведен с большими нарушениями, рассказал эксперт по Прибалтике Руслан Панкратов. Это же касается и присоединения к Евросоюзу.

«Бланки для референдума о вступлении в ЕС не имели номеров и выдавались пачками по всей стране. Это была формальная процедура, целью которой не являлось реальное выяснение мнения жителей страны, — сообщил собеседник NEWS.ru. — Поэтому переход на евро и отказ от национальной валюты — это прямой путь к зависимости. Как бы мы ни относились к политике Польши, она поступила гораздо прагматичнее и дальновиднее, сохранив злотый. Это дает возможность контролировать свои экономические и финансовые потоки, снижать риски инфляции. Находясь же в еврозоне, вы, конечно, теряете этот контроль. Метафорически выражаясь, это как кошелек, который всегда открыт, и кто хочет — берет оттуда, ни с кем не согласовывая. Даже в семейных отношениях это может привести к печальным последствиям».

Что известно об инфляции и покупательной способности в Эстонии

В июле прошлого года в Эстонии зафиксировали самый высокий уровень годовой инфляции среди стран еврозоны — 5,6%. Это существенно выше среднего показателя, который остался на уровне 2%. Страна заметно опередила поделивших вторую строчку Словакию и Хорватию (по 4,5%), а также Латвию (3,9%). К декабрю среднегодовой показатель инфляции в республике снизился до 4,84%.

В 2025 году из-за резкого роста налогов и цен Эстония заняла последнее место в Евросоюзе по доступности продуктов питания. Согласно статистике, пока в большинстве стран ЕС покупательская активность растет, эстонцы вынуждены ее сокращать. Данные за сентябрь показали снижение продаж на 4,8%, при том что в 15 из 25 стран ЕС был зафиксирован рост. Как признал директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп, жители страны активно переходят на более дешевые продукты и охотятся за скидками. По его словам, снижение объемов розничных продаж продолжается уже три с половиной года, начавшись во втором квартале 2022 года.

Какова плата за энергонезависимость от России

С 2026 года жители Эстонии будут вынуждены нести дополнительные расходы за электроэнергию. Речь идет о новом сборе, утвержденном оператором электросетей страны. Это решение стало прямым следствием окончательного выхода из объединенной энергосистемы с Россией и Белоруссией и синхронизации сетей стран Балтии с общеевропейской системой. С 2026 года эстонцам придется платить €3,73 (345 руб.) за мегаватт-час. Тариф будет обязательным как для потребителей, так и для производителей электроэнергии.

В чем заключается главная экономическая проблема Эстонии

Главная проблема страны — это фактически отсутствие рабочих мест, указал экономист Александр Разуваев. По его словам, если человек не работает в государственных структурах, например, в полиции, найти работу крайне сложно.

«Ранее значительную долю транзита составляли российские грузы — металл, руда и т. д., проходившие через Таллинский порт. В условиях санкций этот транзит был полностью остановлен и обнулен, — объяснил эксперт NEWS.ru. — Эстония оказалась в сложном экономическом положении. Однако их обнищание произошло не столько из-за членства в Евросоюзе, сколько по причине недальновидной внутренней политики. Это результат подхода, при котором абстрактная идея членства в еврозоне была поставлена во главу угла, а экономические последствия не были должным образом просчитаны».

Как Эстония готовится к войне с Россией

Экономические проблемы в стране усугубляются военной истерией. Так, недавно власти Эстонии приступили к установке первых пяти бункеров, которые войдут в состав так называемой Балтийской линии обороны. По данным СМИ, в течение ближайших месяцев планируется возвести еще 23 таких сооружения, а к концу 2027 года — до 600 бункеров на востоке страны. Параллельно обсуждается завершение строительства противотанкового рва протяженностью 40 километров.

Также республика ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс вблизи границы с Ленинградской областью. По словам майора эстонской армии Тыниса Пярна, станция обеспечивает качественный обзор акватории Чудского озера и прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что неподалеку от российской границы заработала новая радиолокационная станция. Радар установили в уезде Ида-Вирумаа на терриконе бывшей шахты Viru — он предназначен для наблюдения за воздушным пространством на востоке Эстонии, в том числе странами НАТО.

Власти Эстонии «скармливают» народу и поддерживают миф, что страна находится прямо во фронтовой зоне, что «Россия сейчас нападет», отметил Панкратов.

«Построение этих барьеров, „зубов дракона“ на границе, проведение натовских учений с утра до вечера — все это создает полное ощущение, что война действительно вот-вот будет. Во всяком случае к этому приучают. Конечно, мы сейчас видим, что вся Европа становится на военные рельсы. Что касается Эстонии: с одной стороны, она милитаризируется очень большими темпами, а с другой — заводы в прифронтовой зоне стоять не будут. Максимум — какие-то предприятия по ремонту боевой техники. И то это больше для прикрытия, потому что под видом ремонтных работ могут просто стягивать боевую технику для последующего нападения, наступления на Российскую Федерацию. То есть мы с вами всерьез говорим о военной конфронтации», — подчеркнул аналитик.

