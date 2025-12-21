Новый год-2026
Транс-жена, наркозависимость, любовники: что Макрон скрывает от Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон зарекомендовал себя самым непопулярным политиком в стране. Его рейтинг опускался до 15%. В этом сыграли роль слухи и скандалы в личной жизни главы Пятой республики: сомнительные связи, намеки на смену пола (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) его женой Брижит, подозрения в употреблении наркотиков и коррупции. Кто помог Макрону стать президентом и почему ему все-таки удается удерживать власть — в материале NEWS.ru.

Как французы относятся к Макрону

21 декабря Эммануэлю Макрону исполняется 48 лет. К этой дате он успел заслужить негласный титул самого непопулярного президента Франции. Осенью его рейтинг доверия рухнул до рекордно низкой отметки, достигнув 15%. Аналитики отмечают, что сейчас отношение французов к Макрону хуже, чем было на пике кризиса «желтых жилетов» в 2018 году. Тогда главу государства поддерживали 20% граждан.

Уникальным «антидостижением» французского президента стало отсутствие в рейтинге 50 наиболее популярных политиков Франции по версии Paris Match. Макрон оказался первым главой государства в истории страны, не попавшим в топ-50. Он занял 51-е место, уступив бывшему премьеру Франсуа Байру.

В чем причины непопулярности Макрона

Франция во время президентства Макрона столкнулась с целым комплексом внутренних проблем, отметил депутат Госдумы Николай Будуев.

«Попытки правительства повысить пенсионный возраст вызвали массовые протесты и забастовки по всей стране, включая движение „желтых жилетов“. Как и многие другие страны, Франция столкнулась с ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары. Несмотря на некоторые успехи, проблема безработицы, особенно среди молодежи, остается актуальной. Дебаты вокруг миграционной политики, интеграции и безопасности также являются постоянной внутренней проблемой. Социальное неравенство и доступность услуг в различных регионах Франции также остаются в повестке дня», — перечислил парламентарий беды Франции в беседе с NEWS.ru.

Внешнеполитическая активность Макрона в значительной степени продиктована стремлением отвлечь внимание французов от нарастающих внутренних проблем, указал ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, ситуация усугубилась необдуманным решением о досрочном роспуске Национального собрания в 2024 году, принятым после неудачи на европейских выборах.

«Такая обстановка создала в политической жизни Франции своего рода хаос, вынуждая Макрона компенсировать внутренние неудачи активностью на международной арене, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru. — Изначально Макрон занимал „ястребиную“ позицию, выступая как один из наиболее бескомпромиссных критиков России. Однако, по всей видимости, канцлер Германии Мерц сейчас опережает его на этом поприще».

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о нетрадиционной ориентации Макрона

Слухи о нетрадиционной ориентации французского лидера ходят давно. Они основываются на его круге знакомств с влиятельными персонами, не скрывающими свою гомосексуальность.

Один из таких приятелей Макрона — совладелец Le Monde, любовник и партнер модельера Ива Сен-Лорана Пьер Берже. В 2017 году он поддержал кандидатуру политика, пообещав ему помочь прийти к власти «любыми способами», в том числе финансовыми.

Во время избирательной кампании Макрона обвиняли в сексуальной связи с тогдашним главой Radio France Матье Галле. Слухи об их тайном романе появились, когда Эммануэль был еще министром экономики Франции. У Галле при этом был 20-летний любовник-студент. Однако позднее Галле назвал это все «отвратительными сплетнями».

С 2018 года ходили слухи об интимных отношениях Макрона с телохранителем Александром Беналла. Эти разговоры подпитывало то, что «приятели» проводили вместе слишком много времени, в частности увлекались велосипедными прогулками у всех на виду. А в 2017-м Беналла отмечал Рождество вместе с Макроном и его женой на французском горнолыжном курорте Ла-Монжи.

Но наиболее влиятельной фигурой в окружении Макрона был предприниматель Генри Эрманд. О возможном романе с ним рассказала в одном из своих последних видео журналистка Кэндис Оуэнс. По ее данным, Эрманд познакомился с Макроном в 2002 году, тогда Эммануэлю было 25 лет, а бизнесмену — 78. И целых 14 лет он готовил будущего президента Франции к власти. Известно, что Эрманд и его протеже вместе отдыхали в Марокко, а в 2007-м он подарил Макрону квартиру в центре Парижа, а также оплатил свадьбу с Брижит.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон Брижит Макрон, Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему жену Макрона подозревают в смене пола

Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Из-за этих заявлений семья Макронов подала на нее в суд. В 2025 году Оуэнс выпустила серию видеосюжетов под названием «Становление Брижит», в которой настаивала на своей версии. Также она рекламировала одноименную книгу журналиста Ксавье Пуссара, посвященную исследованию биографии супруги французского президента.

Однако после личной встречи Трампа и Макрона Оуэнс попросили отказаться от скандальной темы. По словам журналистки, Трамп заверил ее, что Брижит Макрон настоящая женщина. Он якобы близко ее видел, обедая с ней на вершине Эйфелевой башни. Кроме того, американский лидер сообщил, что не желает портить отношения с французским коллегой, и даже пообещал Оуэнс компенсацию за отказ от подобных публикаций.

В 2024 году французской журналистке Наташе Рей суд Парижа выписал штраф по иску о клевете за то, что она назвала Брижит Макрон мужчиной. После этого журналистка попросила политического убежища в России.

На чем попались Макрон, Мерц и Стармер

В мае этого года Макрон угодил в кокаиновый скандал вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьер-министром Киром Стармером. Большую европейскую тройку заподозрили в совместном употреблении запрещенного вещества в поезде по пути в Киев. Когда репортеры зашли в их купе, французский лидер убрал со стола белый предмет, похожий на пакетик с порошком.

Видео быстро распространилось в социальных сетях. Макрон прикрыл рукой и спрятал лежавший на столе сверток с чем-то белым. При этом перед Мерцем лежал миниатюрный предмет, в котором, по словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, «знатоки» распознали ложечку для кокаина.

Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

В чем еще обвиняли главу Пятой республики

Сразу после выборов 2017 года были попытки обвинить Макрона в незаконном финансировании предвыборной кампании, напомнил Федоров.

«Тогда Макрон обещал раскрыть источники финансирования, но, насколько известно, этого так и не было сделано, — отметил он. — В настоящее время я не располагаю информацией о появлении новых существенных компроматов, подобных тем, которые публиковал портал Mediapart, сыгравший ключевую роль в снятии с предвыборной гонки Франсуа Фийона, который имел все шансы на победу».

В отношении финансирования избирательных кампаний Макрона действительно проводились расследования, которые вызывали вопросы, подтвердил Будуев.

«Наиболее известное из них касалось использования правительством консалтинговой фирмы McKinsey&Company и ее связей с избирательной кампанией, — сообщил депутат. — Расследования касались подозрений в нецелевом расходовании государственных средств на услуги консалтинга, а также влияния лоббистов».

Несмотря на все это, Макрон не раз заявлял, что не уйдет в отставку и продолжит выполнять свои обязанности для обеспечения стабильности в стране.

