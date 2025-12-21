Транс-жена, наркозависимость, любовники: что Макрон скрывает от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон зарекомендовал себя самым непопулярным политиком в стране. Его рейтинг опускался до 15%. В этом сыграли роль слухи и скандалы в личной жизни главы Пятой республики: сомнительные связи, намеки на смену пола (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) его женой Брижит, подозрения в употреблении наркотиков и коррупции. Кто помог Макрону стать президентом и почему ему все-таки удается удерживать власть — в материале NEWS.ru.

Как французы относятся к Макрону

21 декабря Эммануэлю Макрону исполняется 48 лет. К этой дате он успел заслужить негласный титул самого непопулярного президента Франции. Осенью его рейтинг доверия рухнул до рекордно низкой отметки, достигнув 15%. Аналитики отмечают, что сейчас отношение французов к Макрону хуже, чем было на пике кризиса «желтых жилетов» в 2018 году. Тогда главу государства поддерживали 20% граждан.

Уникальным «антидостижением» французского президента стало отсутствие в рейтинге 50 наиболее популярных политиков Франции по версии Paris Match. Макрон оказался первым главой государства в истории страны, не попавшим в топ-50. Он занял 51-е место, уступив бывшему премьеру Франсуа Байру.

В чем причины непопулярности Макрона

Франция во время президентства Макрона столкнулась с целым комплексом внутренних проблем, отметил депутат Госдумы Николай Будуев.

«Попытки правительства повысить пенсионный возраст вызвали массовые протесты и забастовки по всей стране, включая движение „желтых жилетов“. Как и многие другие страны, Франция столкнулась с ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары. Несмотря на некоторые успехи, проблема безработицы, особенно среди молодежи, остается актуальной. Дебаты вокруг миграционной политики, интеграции и безопасности также являются постоянной внутренней проблемой. Социальное неравенство и доступность услуг в различных регионах Франции также остаются в повестке дня», — перечислил парламентарий беды Франции в беседе с NEWS.ru.

Внешнеполитическая активность Макрона в значительной степени продиктована стремлением отвлечь внимание французов от нарастающих внутренних проблем, указал ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, ситуация усугубилась необдуманным решением о досрочном роспуске Национального собрания в 2024 году, принятым после неудачи на европейских выборах.

«Такая обстановка создала в политической жизни Франции своего рода хаос, вынуждая Макрона компенсировать внутренние неудачи активностью на международной арене, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru. — Изначально Макрон занимал „ястребиную“ позицию, выступая как один из наиболее бескомпромиссных критиков России. Однако, по всей видимости, канцлер Германии Мерц сейчас опережает его на этом поприще».

Эммануэль Макрон Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о нетрадиционной ориентации Макрона

Слухи о нетрадиционной ориентации французского лидера ходят давно. Они основываются на его круге знакомств с влиятельными персонами, не скрывающими свою гомосексуальность.

Один из таких приятелей Макрона — совладелец Le Monde, любовник и партнер модельера Ива Сен-Лорана Пьер Берже. В 2017 году он поддержал кандидатуру политика, пообещав ему помочь прийти к власти «любыми способами», в том числе финансовыми.

Во время избирательной кампании Макрона обвиняли в сексуальной связи с тогдашним главой Radio France Матье Галле. Слухи об их тайном романе появились, когда Эммануэль был еще министром экономики Франции. У Галле при этом был 20-летний любовник-студент. Однако позднее Галле назвал это все «отвратительными сплетнями».

С 2018 года ходили слухи об интимных отношениях Макрона с телохранителем Александром Беналла. Эти разговоры подпитывало то, что «приятели» проводили вместе слишком много времени, в частности увлекались велосипедными прогулками у всех на виду. А в 2017-м Беналла отмечал Рождество вместе с Макроном и его женой на французском горнолыжном курорте Ла-Монжи.

Но наиболее влиятельной фигурой в окружении Макрона был предприниматель Генри Эрманд. О возможном романе с ним рассказала в одном из своих последних видео журналистка Кэндис Оуэнс. По ее данным, Эрманд познакомился с Макроном в 2002 году, тогда Эммануэлю было 25 лет, а бизнесмену — 78. И целых 14 лет он готовил будущего президента Франции к власти. Известно, что Эрманд и его протеже вместе отдыхали в Марокко, а в 2007-м он подарил Макрону квартиру в центре Парижа, а также оплатил свадьбу с Брижит.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему жену Макрона подозревают в смене пола

Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Из-за этих заявлений семья Макронов подала на нее в суд. В 2025 году Оуэнс выпустила серию видеосюжетов под названием «Становление Брижит», в которой настаивала на своей версии. Также она рекламировала одноименную книгу журналиста Ксавье Пуссара, посвященную исследованию биографии супруги французского президента.

Однако после личной встречи Трампа и Макрона Оуэнс попросили отказаться от скандальной темы. По словам журналистки, Трамп заверил ее, что Брижит Макрон настоящая женщина. Он якобы близко ее видел, обедая с ней на вершине Эйфелевой башни. Кроме того, американский лидер сообщил, что не желает портить отношения с французским коллегой, и даже пообещал Оуэнс компенсацию за отказ от подобных публикаций.

В 2024 году французской журналистке Наташе Рей суд Парижа выписал штраф по иску о клевете за то, что она назвала Брижит Макрон мужчиной. После этого журналистка попросила политического убежища в России.

На чем попались Макрон, Мерц и Стармер

В мае этого года Макрон угодил в кокаиновый скандал вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьер-министром Киром Стармером. Большую европейскую тройку заподозрили в совместном употреблении запрещенного вещества в поезде по пути в Киев. Когда репортеры зашли в их купе, французский лидер убрал со стола белый предмет, похожий на пакетик с порошком.

Видео быстро распространилось в социальных сетях. Макрон прикрыл рукой и спрятал лежавший на столе сверток с чем-то белым. При этом перед Мерцем лежал миниатюрный предмет, в котором, по словам главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, «знатоки» распознали ложечку для кокаина.

Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

В чем еще обвиняли главу Пятой республики

Сразу после выборов 2017 года были попытки обвинить Макрона в незаконном финансировании предвыборной кампании, напомнил Федоров.

«Тогда Макрон обещал раскрыть источники финансирования, но, насколько известно, этого так и не было сделано, — отметил он. — В настоящее время я не располагаю информацией о появлении новых существенных компроматов, подобных тем, которые публиковал портал Mediapart, сыгравший ключевую роль в снятии с предвыборной гонки Франсуа Фийона, который имел все шансы на победу».

В отношении финансирования избирательных кампаний Макрона действительно проводились расследования, которые вызывали вопросы, подтвердил Будуев.

«Наиболее известное из них касалось использования правительством консалтинговой фирмы McKinsey&Company и ее связей с избирательной кампанией, — сообщил депутат. — Расследования касались подозрений в нецелевом расходовании государственных средств на услуги консалтинга, а также влияния лоббистов».

Несмотря на все это, Макрон не раз заявлял, что не уйдет в отставку и продолжит выполнять свои обязанности для обеспечения стабильности в стране.

