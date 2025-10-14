Макрон провалился в рейтинге популярных политиков Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался первым главой государства в истории страны, который не попал в топ-50 наиболее популярных политиков, передает Paris Match. Он занял 51-е место в рейтинге, уступив Франсуа Байру, который ранее покинул пост премьер-министра. Примечательно, что его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд никогда не опускались ниже 43-й строчки в течение своих сроков полномочий.

Мы знали о большом недоверии и сдержанном гневе французов. Но на этот раз он выражен громко. Эммануэль Макрон — первый действующий президент Республики, который не попал в наш рейтинг 50 самых популярных политических деятелей Франции, созданный в декабре 2003 года, — говорится в материале.

Ранее Макрон заявил, что не уйдет в отставку и продолжит выполнять свои обязанности для обеспечения стабильности в стране. Он обвинил оппозицию в политическом кризисе, вызванном вотумом недоверия правительству и препятствованием формированию нового кабинета.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ультиматум президента Франции Макрона в адрес России «пустословием и слабостью». По его мнению, Макрон пытается укрепить свои позиции, критикуя Россию, но это лишь ухудшит его репутацию среди французов.