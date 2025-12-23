Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности диалога с российским лидером Владимиром Путиным, вызвав споры о роли главы европейской дипломатии Каи Каллас, сообщает Le Figaro. По данным газеты, это выявило глубокий кризис внешнеполитической службы ЕС и разногласия между странами союза.

Дипломатическая служба Евросоюза находится в глубоком кризисе по целому ряду причин. Страны ЕС не собираются расставаться со своими суверенными полномочиями в сфере внешней политики, а Еврокомиссия тем временем последовательно урезает возможности ведомства Каи Каллас, — сказано в публикации.

Предшественники Каллас сталкивались с трудностями из-за конфликтов между государствами-членами и полномочий других институтов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится усилить роль комиссии в международной политике, создавая конкуренцию внешней дипломатической службе.

Фон дер Ляйен создала новые должности внутри Еврокомиссии, вмешиваясь в компетенции ЕСВС. Это вызвало внутреннюю напряженность и снизило влияние дипломатической службы на внешнеполитические процессы. Французские журналисты делают вывод, что дипломатическая служба Евросоюза работает неэффективно, и, по сути, ее роль в международной политике сопоставима с отсутствием Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что эстонский суд обязал Каллас публично извиниться перед фондом «В защиту семьи и традиции» (SAPTK). Ей придется опровергнуть свои прежние заявления. Еврокомиссар разместила соответствующий пост на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена). Харьюский суд признал, что Каллас распространила недостоверную информацию о деятельности фонда. Согласно решению, в течение 10 дней она должна была опубликовать опровержение.