Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:29

Каллас назвали лицом кризиса евродипломатии

Le Figaro: дипломатическая служба Евросоюза оказалась в глубоком кризисе

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности диалога с российским лидером Владимиром Путиным, вызвав споры о роли главы европейской дипломатии Каи Каллас, сообщает Le Figaro. По данным газеты, это выявило глубокий кризис внешнеполитической службы ЕС и разногласия между странами союза.

Дипломатическая служба Евросоюза находится в глубоком кризисе по целому ряду причин. Страны ЕС не собираются расставаться со своими суверенными полномочиями в сфере внешней политики, а Еврокомиссия тем временем последовательно урезает возможности ведомства Каи Каллас, — сказано в публикации.

Предшественники Каллас сталкивались с трудностями из-за конфликтов между государствами-членами и полномочий других институтов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится усилить роль комиссии в международной политике, создавая конкуренцию внешней дипломатической службе.

Фон дер Ляйен создала новые должности внутри Еврокомиссии, вмешиваясь в компетенции ЕСВС. Это вызвало внутреннюю напряженность и снизило влияние дипломатической службы на внешнеполитические процессы. Французские журналисты делают вывод, что дипломатическая служба Евросоюза работает неэффективно, и, по сути, ее роль в международной политике сопоставима с отсутствием Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что эстонский суд обязал Каллас публично извиниться перед фондом «В защиту семьи и традиции» (SAPTK). Ей придется опровергнуть свои прежние заявления. Еврокомиссар разместила соответствующий пост на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена). Харьюский суд признал, что Каллас распространила недостоверную информацию о деятельности фонда. Согласно решению, в течение 10 дней она должна была опубликовать опровержение.

Евросоюз
Кая Каллас
евродипломатия
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Россию оплетают сетью особых патрулей
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.