20 декабря 2025 в 22:03

ERR: суд Эстонии обязал Каллас публично извиниться за дезинформацию в соцсетях

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эстонский суд обязал главу европейской дипломатии Каю Каллас публично извиниться перед фондом «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), пишет ERR. Ей придется опровергнуть свои прежние заявления.

17 февраля 2022 года Каллас заявила, что представители SAPTK совершили нападение на полицию, а также организовали незаконный митинг в октябре 2021 года, говорится в решении инстанции.

Еврокомиссар разместила соответствующий пост на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена). Харьюский суд признал, что Каллас распространила недостоверную информацию о деятельности фонда. Согласно решению, в течение 10 дней она должна была опубликовать опровержение.

В комментариях к публикации многие пользователи соцсетей выразили мнение, что извинений перед одной организацией недостаточно. Они потребовали, чтобы Каллас принесла извинения всем гражданам, которых ввели в заблуждение ее слова.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что самонадеянность, агрессивная глупость и отказ воспринимать реальность являются тремя китами, на которых строится политика действующих европейских руководителей в отношении России. Так он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что прошедший саммит Евросоюза «был военным советом».

Кая Каллас
суды
приговоры
соцсети
