20 декабря 2025 в 18:02

Пушков назвал «три кита» европейской политики

Пушков назвал европейских лидеров самонадеянными и глупыми

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самонадеянность, агрессивная глупость и отказ воспринимать реальность являются тремя китами, на которых строится политика действующих европейских руководителей в отношении России, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что прошедший саммит Евросоюза «был военным советом».

При таких настроениях евроруководители действительно могут довести дело до большого конфликта. Им бы задуматься о последствиях их собственного поражения. Но — нет. Самонадеянность, агрессивная глупость и отказ воспринимать реальность — три кита, на которых покоится нынешняя политика Европы в отношении России, — написал Пушков.

Ранее Пушков заявил, что Европа говорит о демократии и «миролюбивом характере НАТО», устраивая при этом бомбардировки Югославии, вторжения в Ливию и Ирак, пытаясь организовать в Грузии цветную революцию. Так он ответил главе евродипломатии Кае Каллас, которая недоумевала из-за доверия стран к России.

