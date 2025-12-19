Европа говорит о демократии и «миролюбивом характере НАТО», устраивая при этом бомбардировки Югославии, вторжения в Ливию и Ирак, пытаясь организовать в Грузии цветную революцию, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он ответил главе евродипломатии Кае Каллас, которая недоумевала из-за доверия стран к России.

Каллас заявляла, что Евросоюз дает странам «куда больше денег», чем Россия. По словам Пушкова, в недоверии государств к ЕС, однако, нет ничего удивительного.

Когда людям рассказывают о «миролюбивом характере» НАТО, о распрекрасной «демократии» и о «верховенстве закона» и одновременно бомбят Югославию, захватывают Ирак, разрушают Ливию, отменяют выборы в Румынии, пытаются провести цветную революцию в Грузии, делают вид, что на Украине нет нацистов, и так далее и тому подобное, то надо ли удивляться, что всем этим евророссказням третьи страны уже не верят? Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас, — написал Пушков.

Ранее Каллас заявила, что политическая деятельность неизбежно связана с критикой, и те, кто ее боится, не могут эффективно работать. Так она ушла от ответа на вопрос об обвинениях в русофобии. Каллас вместе с тем подтвердила приверженность жесткой позиции в отношении России. Она объяснила это нежеланием повторения событий прошлого, когда Эстония входила в состав СССР.