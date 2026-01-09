«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике» Журналист Фази уличил Каллас в некомпетентности после слов об «Орешнике»

Глава евродипломатии Кая Каллас рассуждает о ракетах, гиперзвуковом вооружении и ПВО без понимания их реальных характеристик, намекнул итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х. Он пошутил, что для руководителя дипслужбы 10 Мах — это название гамбургера.

Каллас, вероятно, думает, что «10 Мах» — это такой гамбургер, — написал Фази.

Мах — это единица скорости, равная скорости звука. Один Мах — примерно 1225 км/ч. Соответственно, 10 Мах представляет собой гиперзвуковую скорость около 12 тысяч км/ч, именно такая у «Орешника». На таких режимах ракеты практически невозможно перехватить: они летят быстро и меняют траекторию до того, как системы ПВО успевают среагировать.

Ранее Каллас заявила в соцсети Х, что странам ЕС необходимо нарастить запасы систем ПВО и незамедлительно переходить к их развертыванию на Украине. По ее мнению, давление на Россию должно усиливаться, включая ужесточение санкций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ответил Каллас, что ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна перехватить «Орешник». Он также напомнил ей о скорости ракеты.