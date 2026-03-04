Зимняя Олимпиада — 2026
Основатель Microsoft дал показания по делу Эпштейна

CBS: Билл Гейтс и еще шесть человек дали показания по делу Эпштейна

Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает CBS. Уточняется, что миллиардер и еще шесть неназванных человек свидетельствовали 3 марта.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс входит в число семи человек, которых во вторник вызвали дать показания перед комитетом по надзору и правительственной реформе палаты представителей в связи с продолжающимся расследованием дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, — указали журналисты.

Ранее стало известно, что Эпштейн просил голливудского промоутера Пегги Сигал организовать для него и Гейтса встречу за кофе с актрисой Энн Хэтэуэй. Письмо датируется 27 февраля 2013 года. При этом прежде имя актрисы не раз появлялось в переписках финансиста.

До этого Гейтс признал свои связи с осужденным за преступления сексуального характера Эпштейном. Он принес извинения сотрудникам своего фонда. Миллиардер также отметил, что крутил романы с русскими женщинами, пока находился в браке.

