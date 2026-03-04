Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:11

Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна

Захарова: публикация данных о действиях Киева с детьми затмит файлы Эпштейна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Информация о преступлениях, совершенных Киевом в отношении несовершеннолетних, могла бы затмить известный скандал с файлами Джеффри Эпштейна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, эффект от публикации будет сравним с делом уличенного в педофилии американского финансиста.

Я представляю масштаб того мирового скандала, который, конечно, превзойдет все это эпштейновское наследие, когда будут опубликованы данные о том, что киевский режим творил с детьми, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что недавние заявления бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что ее муж не был в курсе скандальных подробностей, связанных с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, — это ложь. Она напомнила, что самолет финансиста носил название Lolita express, что является отсылкой к роману Владимира Набокова. По словам дипломата, об этом знали все, кто пользовался этим бортом, включая бывшего президента США Билла Клинтона.

До этого представитель МИД РФ указала, что преступления Киева против простых людей носят системный характер. Дипломат также отметила, что убийства женщин, детей и стариков стали для Украины обыденным способом давления на Россию.

Мария Захарова
Джеффри Эпштейн
скандалы
дети
