Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:30

Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки

Лор Тихонова: страсть к громкой музыке не приведет к массовой глухоте подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Активное прослушивание громкой музыки в наушниках не приведет к массовой глухоте подростков, заявила НСН отоларинголог Юлия Тихонова. Так она отреагировала на слова сурдолога Ларисы Вылегжаниной о том, что эта привычка может привести к тугоухости у трети молодых людей, а к 2050 году проблема затронет половину населения Земли.

Число обращений с жалобами на снижение слуха по сравнению с 2019 годом не возросло в разы. Подростки стали более осведомлены и чаще стали задумываться о здоровье. Опасение, что через 20 лет большинство нынешних подростков будут глухими именно по причине прослушивания музыки в наушниках, несколько преувеличено. Существует много причин снижения слуха, и прослушивание музыки в наушниках далеко не на первом месте, — высказалась Тихонова.

Врач посоветовала выбирать для прослушивания музыки накладные наушники с хорошим шумоподавлением. По ее словам, громкость звука не должна превышать 60 децибел. Оптимально выделять на такой досуг не более 60 минут, после чего обязательно делать перерыв. Лор также призвала отказаться от прослушивания музыки в метро и во время сна.

Ранее врач Юлия Левина предупредила, что прослушивание музыки громкостью в 105 децибел в наушниках может существенно повредить слух уже через 15 минут. Она добавила, что человек может долгое время не замечать проблем со здоровьем.

подростки
врачи
музыка
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД отреагировали на желание исполнителей теракта в «Крокусе» пойти на СВО
Сын шаха Ирана попался на удочку пранкеров
На Западе заявили о подготовке Ирана к получению российских истребителей
Люди мерзнут из-за жадности застройщиков: Хованская о скачках тарифов ЖКХ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.