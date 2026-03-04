Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки

Активное прослушивание громкой музыки в наушниках не приведет к массовой глухоте подростков, заявила НСН отоларинголог Юлия Тихонова. Так она отреагировала на слова сурдолога Ларисы Вылегжаниной о том, что эта привычка может привести к тугоухости у трети молодых людей, а к 2050 году проблема затронет половину населения Земли.

Число обращений с жалобами на снижение слуха по сравнению с 2019 годом не возросло в разы. Подростки стали более осведомлены и чаще стали задумываться о здоровье. Опасение, что через 20 лет большинство нынешних подростков будут глухими именно по причине прослушивания музыки в наушниках, несколько преувеличено. Существует много причин снижения слуха, и прослушивание музыки в наушниках далеко не на первом месте, — высказалась Тихонова.

Врач посоветовала выбирать для прослушивания музыки накладные наушники с хорошим шумоподавлением. По ее словам, громкость звука не должна превышать 60 децибел. Оптимально выделять на такой досуг не более 60 минут, после чего обязательно делать перерыв. Лор также призвала отказаться от прослушивания музыки в метро и во время сна.

Ранее врач Юлия Левина предупредила, что прослушивание музыки громкостью в 105 децибел в наушниках может существенно повредить слух уже через 15 минут. Она добавила, что человек может долгое время не замечать проблем со здоровьем.