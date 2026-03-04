Зимняя Олимпиада — 2026
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате

Reuters: затонувший у Шри-Ланки иранский фрегат был атакован ВМС США

Затонувший у Шри-Ланки иранский фрегат был атакован ВМС США, пишет Reuters. По данным агентства, судно затонуло в 40 милях к югу от острова, в результате могли пострадать десятки людей.

Между тем, ланкийская газета Daily Mirror сообщает, что на борту IRIS могли находиться до 180 человек. Согласно информации Reuters, спасти удалось 79 моряков. Судьба более 100 членов экипажа остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что подводная лодка атаковала иранский фрегат Iris у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Как рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, 32 моряка удалось спасти, они получили тяжелые ранения.

До этого советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.

В свою очередь профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал невозможными планы США установить в Иране стабильный проамериканский режим, указав на нестабильность самих Соединенных Штатов. По его словам, операция в республике — часть более масштабной стратегии Вашингтона по подавлению арабского мира в борьбе за глобальную гегемонию.

