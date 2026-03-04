Россияне в ОАЭ пожаловались на отказ отелей продлевать проживание бесплатно

Российские туристы в ОАЭ вынуждены самостоятельно оплачивать продление проживания в отелях, несмотря на обещания властей компенсировать расходы из-за закрытия воздушного пространства, сообщают «Вести». По словам отдыхающих, гостиницы не соблюдают предписания о продлении брони на прежних условиях.

Дополнительное время мы за свой счет оплачиваем, потому что гостиница сказала, что это не в ее силах. <...> Потом, может быть, предоставим документы, подтверждающие наше бронирование гостиницы, не по нашей, так сказать, вине, — рассказала россиянка.

При этом сами путешественники не испытывают сильного страха из-за ракетных ударов по региону. По их мнению, это «точечные удары» по определенным объектам. Самым худшим раскладом они назвали ранения от осколков.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что из ОАЭ до конца 4 марта могут вывезти около 4 тыс. российских туристов. По оценкам экспертов, порядка 7,5 тыс. граждан уже вернулись на родину, при этом в эмиратах остается еще около 40 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация с вывозом сложилась в Катаре и Бахрейне.