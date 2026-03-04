Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 17:30

Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи

Цена трансфера до границы из Дохи выросла до $1,5 тыс.

Фото: IMAGO/EHL Media/Global Look Press
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана стоимость поездки на автомобиле от столицы Катара до границы страны подскочила в полтора раза, до $1,5 тыс. (116 тыс. рублей), передает ТАСС. В такой ситуации оказались матери юных воспитанников московской академии, входящей в сеть франшиз французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Женщины уже несколько дней не могут вылететь из Дохи.

Стоимость трансфера с каждым днем растет. Из того, что узнавали, на 1 марта такой трансфер к границе стоил от $1 тыс. Сейчас это стоит уже от $1,5 тыс. и больше в зависимости от вместимости и класса машины, — рассказала собеседница агентства.

Ранее в столице Катара ввели режим чрезвычайного положения. В связи с этим власти объявили о полном прекращении добычи газа и выпуска всей связанной с ним продукции. Компания Qatar Energy уведомила часть своих клиентов о введении форс-мажорных обстоятельств из-за остановки производства сжиженного природного газа и других товаров местного происхождения.

До этого сообщалось, что около 200 граждан России оказались в тяжелой ситуации в Дохе. Пассажиры круизного лайнера Celestyal Journey, который не может покинуть порт с 28 февраля, получили уведомление от администрации о необходимости освободить судно до 7 марта. Люди жалуются, что оказались в чужой стране без средств к существованию.

