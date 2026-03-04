Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:25

Бастрыкин борется за справедливость: новый удар по мигрантам и казнокрадам

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: t.me/gsuskrf_spb
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал лишать коррупционеров всего имущества, а натурализованных мигрантов, грубо нарушивших законы РФ, — российского гражданства. Озвученные предложения уже вызвали серьезный резонанс в обществе. Получат ли инициативы Бастрыкина продолжение — в материале NEWS.ru.

Как глава СКР предложил наказывать коррупционеров

Бастрыкин выступил с инициативой применять полную конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления. На расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства он сообщил, что остановить алчность взяточников можно только самыми жесткими мерами.

«Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну», — сказал глава СКР.

Согласно приведенным Бастрыкиным данным, в 2025 году российские следователи предъявили обвинения в коррупционных преступлениях 617 лицам, обладающим «особым правовым статусом», в том числе 308 депутатам и главам муниципальных образований, 58 руководителям и следователям органов предварительного расследования, а также 13 сотрудникам прокуратуры. Всего, по его данным, в суды за год было направлено более 93 тысяч уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какое наказание Бастрыкин предложил для мигрантов-преступников

Одним из «узловых направлений» работы следствия Бастрыкин назвал противодействие преступности среди мигрантов. По его данным, иностранцами и лицами без гражданства в 2025 году совершено свыше 41 тысячи преступлений, что почти на 7% больше, чем годом ранее.

По этой причине глава СКР предложил пересмотреть институт прекращения гражданства Российской Федерации в отношении натурализованных лиц, совершивших преступления. В настоящее время, по словам Бастрыкина, закон предусматривает перечень оснований для прекращения гражданства, где наряду с преступлениями террористического характера числятся отдельные деяния против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — подчеркнул руководитель СКР.

Получат ли продолжение инициативы Бастрыкина

Александр Бастрыкин просто так ничего не предлагает, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. Он предположил, что в самое ближайшее время эти инициативы оформят в виде законопроектов и они будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

«Как мы видим, ситуация в мире накладывает определенный отпечаток на действия правоохранительных органов Российской Федерации», — пояснил он.

Озвученные предложения главы СКР вполне востребованы и жизнеспособны, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Они отражают не только личное мнение Александра Бастрыкина, но и мнение большинства российских граждан, переживающих за отечество и безопасность. Депутатский корпус должен со всей ответственностью подойти к этим инициативам и в разумные сроки подготовить соответствующие законопроекты», — пояснил он.

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: t.me/gsuskrf_spb

Как инициативы Бастрыкина расценили в парламенте

Инициатива главы СКР в части лишения мигрантов российского гражданства за совершение преступлений нашла отклик в парламенте. Как заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев, паспорт РФ должен быть огромной ценностью для всего мира.

«Соответственно, нам необходима четкая иерархия того, кому он доступен, а кому — нет. Если, допустим, нобелевский лауреат решил стать гражданином России, из какой бы страны он ни был, он должен получить в течение секунды российский паспорт. Только подал заявление — и уже гражданин», — пояснил Матвейчев.

Однако у медали всегда есть две стороны, уточнил парламентарий. По его словам, если человек, приехавший в Россию, прошедший через все фильтры, получивший гражданство, решил заняться криминалом, то у него, конечно же, следует моментально забирать паспорт.

«Причем не только за уголовные преступления, но даже за два-три административных правонарушения. Чтобы люди боялись его потерять и ходили по струнке. Это совершенно правильный подход», — заключил Матвейчев.

Сенатор Айрат Гибатдинов также заявил NEWS.ru о полной поддержке озвученных главой СКР предложений. По его мнению, виллы, яхты, машины и деньги коррупционеров должны уходить в казну. Также, по его мнению, необходимо проверять и то имущество, которое могло быть оформлено на их родственников и близких.

«Единственное исключение делать для скромной жилплощади минимальной квадратуры для жизни. Без изысков. Это справедливость, и общество, которое устало от произвола хапуг, ждет этого решения. Бюджет страны от этого тоже только выиграет — государству вернутся миллиарды, украденные у народа», — пояснил Гибатдинов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что вопрос не должен стоять, сколько может принести бюджету денег конфискация имущества коррупционера.

«В таком случае мы рискуем получить кампанейщину в худших сталинских традициях. Государство же дает четкий месседж всем казнокрадам: времена легких взяток сменились эпохой неотвратимого наказания», — заключил он.

Экономист Сергей Храпач в разговоре с NEWS.ru пояснил, что в части конфискации государство предусмотрело весьма эффективный механизм. По его словам, в 2025 году от реализации конфискованного имущества бюджет получил более 80 миллиардов рублей, притом что не все имущество по разным причинам удалось реализовать.

Читайте также:

Вместо нар — подарки: изнасиловавшие ребенка дети мигрантов до сих пор в РФ

Затащил в туалет и снял трусы: как накажут юных мигрантов-насильников?

Уютная тюрьма, миллиарды, СВО: как сидит взяточник-рекордсмен Захарченко

Александр Бастрыкин
СКР
следствие
коррупция
мигранты
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.