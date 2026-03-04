Бастрыкин борется за справедливость: новый удар по мигрантам и казнокрадам

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал лишать коррупционеров всего имущества, а натурализованных мигрантов, грубо нарушивших законы РФ, — российского гражданства. Озвученные предложения уже вызвали серьезный резонанс в обществе. Получат ли инициативы Бастрыкина продолжение — в материале NEWS.ru.

Как глава СКР предложил наказывать коррупционеров

Бастрыкин выступил с инициативой применять полную конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления. На расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства он сообщил, что остановить алчность взяточников можно только самыми жесткими мерами.

«Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну», — сказал глава СКР.

Согласно приведенным Бастрыкиным данным, в 2025 году российские следователи предъявили обвинения в коррупционных преступлениях 617 лицам, обладающим «особым правовым статусом», в том числе 308 депутатам и главам муниципальных образований, 58 руководителям и следователям органов предварительного расследования, а также 13 сотрудникам прокуратуры. Всего, по его данным, в суды за год было направлено более 93 тысяч уголовных дел в отношении 104 тысяч обвиняемых.

Какое наказание Бастрыкин предложил для мигрантов-преступников

Одним из «узловых направлений» работы следствия Бастрыкин назвал противодействие преступности среди мигрантов. По его данным, иностранцами и лицами без гражданства в 2025 году совершено свыше 41 тысячи преступлений, что почти на 7% больше, чем годом ранее.

По этой причине глава СКР предложил пересмотреть институт прекращения гражданства Российской Федерации в отношении натурализованных лиц, совершивших преступления. В настоящее время, по словам Бастрыкина, закон предусматривает перечень оснований для прекращения гражданства, где наряду с преступлениями террористического характера числятся отдельные деяния против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — подчеркнул руководитель СКР.

Получат ли продолжение инициативы Бастрыкина

Александр Бастрыкин просто так ничего не предлагает, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. Он предположил, что в самое ближайшее время эти инициативы оформят в виде законопроектов и они будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

«Как мы видим, ситуация в мире накладывает определенный отпечаток на действия правоохранительных органов Российской Федерации», — пояснил он.

Озвученные предложения главы СКР вполне востребованы и жизнеспособны, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Они отражают не только личное мнение Александра Бастрыкина, но и мнение большинства российских граждан, переживающих за отечество и безопасность. Депутатский корпус должен со всей ответственностью подойти к этим инициативам и в разумные сроки подготовить соответствующие законопроекты», — пояснил он.

Как инициативы Бастрыкина расценили в парламенте

Инициатива главы СКР в части лишения мигрантов российского гражданства за совершение преступлений нашла отклик в парламенте. Как заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев, паспорт РФ должен быть огромной ценностью для всего мира.

«Соответственно, нам необходима четкая иерархия того, кому он доступен, а кому — нет. Если, допустим, нобелевский лауреат решил стать гражданином России, из какой бы страны он ни был, он должен получить в течение секунды российский паспорт. Только подал заявление — и уже гражданин», — пояснил Матвейчев.

Однако у медали всегда есть две стороны, уточнил парламентарий. По его словам, если человек, приехавший в Россию, прошедший через все фильтры, получивший гражданство, решил заняться криминалом, то у него, конечно же, следует моментально забирать паспорт.

«Причем не только за уголовные преступления, но даже за два-три административных правонарушения. Чтобы люди боялись его потерять и ходили по струнке. Это совершенно правильный подход», — заключил Матвейчев.

Сенатор Айрат Гибатдинов также заявил NEWS.ru о полной поддержке озвученных главой СКР предложений. По его мнению, виллы, яхты, машины и деньги коррупционеров должны уходить в казну. Также, по его мнению, необходимо проверять и то имущество, которое могло быть оформлено на их родственников и близких.

«Единственное исключение делать для скромной жилплощади минимальной квадратуры для жизни. Без изысков. Это справедливость, и общество, которое устало от произвола хапуг, ждет этого решения. Бюджет страны от этого тоже только выиграет — государству вернутся миллиарды, украденные у народа», — пояснил Гибатдинов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что вопрос не должен стоять, сколько может принести бюджету денег конфискация имущества коррупционера.

«В таком случае мы рискуем получить кампанейщину в худших сталинских традициях. Государство же дает четкий месседж всем казнокрадам: времена легких взяток сменились эпохой неотвратимого наказания», — заключил он.

Экономист Сергей Храпач в разговоре с NEWS.ru пояснил, что в части конфискации государство предусмотрело весьма эффективный механизм. По его словам, в 2025 году от реализации конфискованного имущества бюджет получил более 80 миллиардов рублей, притом что не все имущество по разным причинам удалось реализовать.

