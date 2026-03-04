Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 19:29

Путин подтвердил обязательства России по поставкам углеводородов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия будет исполнять обязанности по поставкам углеводородов, где это зависит от нее, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Глава РФ признал, что эта тема может беспокоить дипломата из-за ситуации в мире, передает пресс-служба Кремля.

Мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что российско-венгерский товарооборот в 2024 году сократился почти на четверть из-за внешних ограничений. Он отметил, что с начала 2025 года наблюдался небольшой рост торговли. Президент РФ добавил, что рост товарооборота между странами в 2025 году превысил 7%.

Путин также отмечал, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях. В ноябре во время встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном он отмечал, что очень рад его видеть.

Владимир Путин
Венгрия
Россия
углеводороды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень опасная игра»: Путин о планах Украины на «Голубой поток»
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.