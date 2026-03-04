Путин подтвердил обязательства России по поставкам углеводородов

Россия будет исполнять обязанности по поставкам углеводородов, где это зависит от нее, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Глава РФ признал, что эта тема может беспокоить дипломата из-за ситуации в мире, передает пресс-служба Кремля.

Мы всегда исполняли все наши обязательства и, конечно, намерены и готовы это делать, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что российско-венгерский товарооборот в 2024 году сократился почти на четверть из-за внешних ограничений. Он отметил, что с начала 2025 года наблюдался небольшой рост торговли. Президент РФ добавил, что рост товарооборота между странами в 2025 году превысил 7%.

Путин также отмечал, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях. В ноябре во время встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном он отмечал, что очень рад его видеть.