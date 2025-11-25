Силуанов заявил о закате углеводородной эры

Время углеводородного сырья для России уходит, заявил глава Минфина Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». По его словам, которые приводит ТАСС, надо готовиться к переходу на новые виды двигателей экономики.

Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. Мы видим, что [появляется] все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса, — подчеркнул министр.

Какое-то время углеводороды останутся в качестве двигателя экономики, однако, отметил он, нужно смотреть на средне-долгосрочную перспективу. Силуанов призвал готовиться в том числе к переходу на новые виды переработки тех же углеводородов и другим изменениям экономики. Министр подчеркнул, что власти уже занимаются этим вопросом. Также Силуанов назвал развитие ИИ очевидным трендом мировой экономики.

Ранее глава Минфина заявил, что российский бюджет на следующие три года является непростым, но сбалансированным. Силуанов указал, что ведомство при планировании доходов и расходов учитывало потенциальные риски.