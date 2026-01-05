Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 17:51

«Индекс пиццы» у Пентагона взлетел после конфликта с Венесуэлой

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
В условиях обострения конфликта с Венесуэлой возле Пентагона в США резко возрос «индекс пиццы», передает Pentagon Pizza Watch. Такие всплески активности обычно наблюдаются накануне важных политических или военных событий. В этот период сотрудники задерживаются на работе, берут больше заказов и чаще обращаются за доставкой еды.

Так, вечером 4 января пиццерия, находящаяся в четырех километрах от Пентагона, зафиксировала рекордный рост потока клиентов — на 1250%. Еще одно заведение, расположенное в миле от военного ведомства, также показало значительное увеличение количества заказов — на 313%. Эти данные стали причиной для оценки уровня боевой готовности США как самого высокого за всю историю мирного времени.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что гуманитарный кризис в Венесуэле усилит поток беженцев в США, создавая дополнительные миграционные проблемы. По опросам, 70% американцев против военного вмешательства в венесуэльский конфликт, что невыгодно президенту США Дональду Трампу.

США
Пентагон
пицца
спрос
