Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»

Глава парламентского комитета Ирана Азизи оказался в базе «Миротворца»

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранский парламентарий Ибрагим Азизи, возглавляющий комитет по внешней политике и национальной безопасности, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Такое решение создатели ресурса приняли после его высказывания о том, что Украина стала законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.

Администраторы интернет-ресурса инкриминируют политику якобы покушение на суверенитет Украины. Помимо этого, он обвинен в покушении на территориальную целостность бывшей советской республики.

Ранее Азизи заявил, что территория Украины теперь рассматривается Ираном как легитимная цель для нанесения ударов. Причиной стала поддержка Израиля со стороны Киева, выразившаяся в предоставлении беспилотных летательных аппаратов. Политик сослался на статью 51 Устава Организации Объединенных Наций, которая закрепляет право государства на самооборону.

До этого в базу данных «Миротворца» внесли Дьердья Балла, заместителя руководителя парламентской фракции венгерской правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Его считают соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Лепс заявил о завершении карьеры, но с одним нюансом
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

