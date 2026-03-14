Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»

Иранский парламентарий Ибрагим Азизи, возглавляющий комитет по внешней политике и национальной безопасности, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Такое решение создатели ресурса приняли после его высказывания о том, что Украина стала законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.

Администраторы интернет-ресурса инкриминируют политику якобы покушение на суверенитет Украины. Помимо этого, он обвинен в покушении на территориальную целостность бывшей советской республики.

Ранее Азизи заявил, что территория Украины теперь рассматривается Ираном как легитимная цель для нанесения ударов. Причиной стала поддержка Израиля со стороны Киева, выразившаяся в предоставлении беспилотных летательных аппаратов. Политик сослался на статью 51 Устава Организации Объединенных Наций, которая закрепляет право государства на самооборону.

До этого в базу данных «Миротворца» внесли Дьердья Балла, заместителя руководителя парламентской фракции венгерской правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Его считают соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.