14 марта 2026 в 18:15

Подмосковный аэропорт временно перестал работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Жуковский временно перестал работать в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, он не принимает и не отправляет рейсы из-за обеспечения мер безопасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Также в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани были аналогичны.

Три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — до этого закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре в Уоррентоне, который повлиял на самочувствие авиадиспетчеров. Информация о возобновлении полетов пока не поступала.

Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Лепс заявил о завершении карьеры, но с одним нюансом
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

