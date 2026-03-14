Подмосковный аэропорт временно перестал работать

Аэропорт Жуковский временно перестал работать в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, он не принимает и не отправляет рейсы из-за обеспечения мер безопасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Также в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани были аналогичны.

Три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — до этого закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре в Уоррентоне, который повлиял на самочувствие авиадиспетчеров. Информация о возобновлении полетов пока не поступала.