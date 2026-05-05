Росавиация временно закрыла два подмосковных аэропорта Росавиация ввела временные ограничения для самолетов в Домодедово и Жуковском

Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения для самолетов в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что они носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее агентство ввело аналогичные ограничения для московского аэропорта Внуково. Кроме того, они затронули и воздушную гавань Ижевска.

До этого Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево и Внуково 3 мая. Тогда меры также объясняли обеспечением безопасности полетов.

Прежде мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По словам градоначальника, на месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.