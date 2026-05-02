02 мая 2026 в 02:24

Собянин сообщил об успешном отражении попытки атаки на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Фото: МО РФ
Силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекали 128 человек и 41 единицу спецтехники.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей.

