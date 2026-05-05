05 мая 2026 в 11:04

Московский аэропорт закрыли для самолетов

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Внуково

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В московском аэропорту Внуково временно ограничены прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Также ограничения коснулись аэропорта Ижевска. По данным федерального агентства, они также носят временный характер.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево и Внуково 3 мая. Тогда меры также объясняли обеспечением безопасности полетов.

До этого мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков начали работать экстренные службы.

Позже глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что благодаря силам противовоздушной обороны был ликвидирован беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области. Атака была своевременно пресечена средствами ПВО, подчеркнула она.

Москва
Внуково
аэропорты
Росавиация
