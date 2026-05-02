В Подмосковье силы ПВО предотвратили атаку беспилотника Витушева: силы ПВО сбили беспилотник над округом Истра в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области, сообщила глава округа Татьяна Витушева в Telegram-канале. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака одного БПЛА противника, — написала Витушева.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил: силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков начали работать экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Туапсе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекали 128 человек и 41 единицу спецтехники.

Кроме того, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака беспилотников ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.