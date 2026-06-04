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04 июня 2026 в 15:17

Покупатель оказался под колесами машины в подмосковном супермаркете

Машина влетела в магазин через окно и сбила покупателя в Истре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В подмосковной Истре автомобиль въехал в здание супермаркета и сбил человека, которому потребовалась медицинская помощь, передает Telegram-канал SHOT. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным канала, за рулем Renault находился 60-летний водитель. Машина на высокой скорости съехала с парковки и протаранила стеклянные витрины магазина. Автомобиль снес ограждения и торговые стенды. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее автобус, в котором находились 14 пассажиров, съехал с дороги и опрокинулся в Солнечногорске Московской области. Авария произошла на 325-м километре Центральной кольцевой автодороги.

До этого авария на трассе А-114 под Тихвином унесла жизни четырех человек, среди которых годовалая и четырехлетняя девочки. Легковые автомобили Audi и Renault столкнулись лоб в лоб, оба водителя получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Также три человека погибли в автокатастрофе на трассе А-114 в Бокситогорском районе Ленинградской области. Столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик Man.

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