Семья погибшего на СВО бойца лишилась крова при атаке дронов в Подмосковье Украинские БПЛА разрушили дом в Истре, в котором жила вдова бойца СВО с детьми

Украинские беспилотники разрушили в подмосковной Истре дом, в котором жила вдова бойца спецоперации с двумя детьми, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его сведениям, во время атаки в доме находились родители женщины и один из ее сыновей, они успели выбраться.

В наш дом попали горящие осколки, из-за пожара все сгорело, — рассказала потерпевшая.

Сейчас женщина вынуждена объявить сбор средств и собирается переехать в пункт временного размещения, который развернули в Истре. По словам вдовы, в администрации городского округа ей сказали, что сначала нужно провести оценку ущерба. После этого можно будет обратиться за компенсацией.

Ранее сообщалось, что муниципальные службы продолжают разбор завалов разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь на 13 июля. Сотрудники администрации уже завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

До этого стало известно, что пять жилых домов оказались разрушены в результате атаки украинских дронов на Истру. Как уточнила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, три человека погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте.