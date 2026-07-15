Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:02

Семья погибшего на СВО бойца лишилась крова при атаке дронов в Подмосковье

Украинские БПЛА разрушили дом в Истре, в котором жила вдова бойца СВО с детьми

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотники разрушили в подмосковной Истре дом, в котором жила вдова бойца спецоперации с двумя детьми, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его сведениям, во время атаки в доме находились родители женщины и один из ее сыновей, они успели выбраться.

В наш дом попали горящие осколки, из-за пожара все сгорело, — рассказала потерпевшая.

Сейчас женщина вынуждена объявить сбор средств и собирается переехать в пункт временного размещения, который развернули в Истре. По словам вдовы, в администрации городского округа ей сказали, что сначала нужно провести оценку ущерба. После этого можно будет обратиться за компенсацией.

Ранее сообщалось, что муниципальные службы продолжают разбор завалов разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь на 13 июля. Сотрудники администрации уже завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

До этого стало известно, что пять жилых домов оказались разрушены в результате атаки украинских дронов на Истру. Как уточнила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, три человека погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Регионы
Подмосковье
Истра
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик не смог спасти тонущего брата на Урале
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Ребенок прикоснулся к водостоку и умер на месте
Президент Южной Кореи стал бездомным
Немцы оценили вероятность начала войны в ближайшие пять лет
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.