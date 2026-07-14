Под Истрой приступили к разбору завалов после страшного налета ВСУ Спасатели начали разбирать завалы разрушенных домов после атаки БПЛА под Истрой

Муниципальные службы приступили к разбору завалов разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь с 12 на 13 июля, сообщила глава округа Татьяна Витушева в МАКСе. По ее словам, сотрудники администрации также завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

Следственные и оперативные службы продолжают необходимые мероприятия на месте происшествия в поселке Пионерский, где вчера в результате атаки вражеских БПЛА были разрушены частные жилые домовладения. Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику МБУ «ДОДХИБ» и МБУ «ЖКУ м. о. Истра», приступили к разбору завалов, — заявила руководитель.

Ранее Витушева сообщила, что состояние женщины, пострадавшей в результате атаки украинского дрона на Истру, остается стабильным. Она отметила, что пострадавшей провели операцию и перевели ее в Центр хирургии имени А. В. Вишневского. По ее словам, состояние второго пострадавшего также остается стабильным.

Представитель СК России Светлана Петренко уточняла, что в результате атаки украинских беспилотников на Истру были разрушены пять жилых домов. Три человека погибли, также продолжались поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находилась под завалами. Петренко добавила, что в Солнечногорске после попадания дрона был поврежден многоквартирный жилой дом.