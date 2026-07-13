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13 июля 2026 в 11:38

Стала известна судьба пострадавшей от дрона в Истре

Глава Истры Витушева: состояние пострадавшей в ходе атаки ВСУ стабильное

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Состояние женщины, которая пострадала в ходе атаки украинского дрона по Истре, стабильное, написала глава муниципального округа Татьяна Витушева на своей странице во «ВКонтакте». Женщину прооперировали специалисты.

Женщина, пострадавшая сегодня ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, ее состояние стабилизировано, — заявила Витушева.

По ее словам, женщину переводят в Центр хирургии имени А.В. Вишневского. Состояние второго пострадавшего из-за атаки БПЛА также стабильно. Мужчина находится под наблюдением врачей в Истринской больнице.

Третьему пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. Витушева отметила, что он отказался госпитализироваться.

Ранее стало известно, что в ходе атаки ВСУ по Истре были разрушены пять жилых домов и были повреждены пять автомобилей. Три человека погибли. Спасатели также разыскивают пожилую женщину, которая, предположительно, находится под завалами. Украинский дрон также ударил по жилому зданию в Солнечногорске.

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