Стала известна судьба пострадавшей от дрона в Истре Глава Истры Витушева: состояние пострадавшей в ходе атаки ВСУ стабильное

Состояние женщины, которая пострадала в ходе атаки украинского дрона по Истре, стабильное, написала глава муниципального округа Татьяна Витушева на своей странице во «ВКонтакте». Женщину прооперировали специалисты.

Женщина, пострадавшая сегодня ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, ее состояние стабилизировано, — заявила Витушева.

По ее словам, женщину переводят в Центр хирургии имени А.В. Вишневского. Состояние второго пострадавшего из-за атаки БПЛА также стабильно. Мужчина находится под наблюдением врачей в Истринской больнице.

Третьему пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. Витушева отметила, что он отказался госпитализироваться.

Ранее стало известно, что в ходе атаки ВСУ по Истре были разрушены пять жилых домов и были повреждены пять автомобилей. Три человека погибли. Спасатели также разыскивают пожилую женщину, которая, предположительно, находится под завалами. Украинский дрон также ударил по жилому зданию в Солнечногорске.