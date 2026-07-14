Арест Ахмадинежада, удар под Истрой и срыв теракта под Москвой: что дальше

Арест Ахмадинежада, удар под Истрой и срыв теракта под Москвой: что дальше

Спасатели разбирают завалы разрушенных домов после ударов ВСУ по Подмосковью, ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегический объект, экс-президента Ирана арестовали из-за связи с МОССАДом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В Истре разбирают завалы после страшной атаки БПЛА

Муниципальные службы разбирают завалы разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь на 13 июля, сообщила глава округа Татьяна Витушева. По ее словам, сотрудники администрации уже завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

«Следственные и оперативные службы продолжают необходимые мероприятия на месте происшествия в поселке Пионерский, где вчера в результате атаки вражеских БПЛА были разрушены частные жилые домовладения. Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику МБУ „ДОДХИБ“ и МБУ „ЖКУ м. о. Истра“, приступили к разбору завалов», — уточнила руководитель округа.

Представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что в результате атаки украинских дронов на Истру были разрушены пять жилых домов. Три человека погибли, одна женщина оказалась под завалами. Ее спасли, после чего доставили в Центр хирургии имени А. В. Вишневского.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, в Солнечногорске после попадания дрона был поврежден многоквартирный жилой дом, добавила Петренко. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Что известно о сорванном теракте в Подмосковье

Правоохранители сорвали массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Московской области, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, теракт планировала Служба безопасности Украины.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов, доставленных на территорию России контрабандным путем», — отметили в ЦОС.

Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, из арендованного ангара рядом с объектом. Все беспилотники были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, никто не пострадал.

Выяснилось, что к организации теракта был причастен украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер. Именно он руководил пособниками под патронажем СБУ. В настоящее время музыкант проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии. При этом сам рэпер заявил об удивлении сообщению ФСБ о своей причастности к предотвращенному теракту.

Рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что СБУ доверила организацию теракта в России Киевстонеру, поскольку спецслужбам европейской страны безразлично, кого именно использовать для достижения своих целей. По его словам, Украина и Запад делают ставку на массовость и количество попыток, а не на профессионализм исполнителей.

Экс-президент Ирана оказался тайным агентом МОССАДа?

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом из-за предполагаемых контактов с израильской разведкой МОССАД, сообщили источники. По их данным, решение принималось разведывательным подразделением Корпуса стражей Исламской революции.

Как утверждают информаторы, в течение года МОССАД вел скрытую работу по установлению контактов с экс-президентом Ирана, рассматривая возможность его участия в политическом будущем страны. При этом Израиль якобы финансировал пресс-секретаря Ахмадинежада Акбара Джаванфекра.

Отмечается, что контакты с бывшим президентом якобы начались в 2022 году и активизировались после его поездки в Гватемалу в 2023 году. Один из ключевых эпизодов произошел в 2024 году. Согласно сведениям источников, высокопоставленный представитель венгерских властей попросил ректора Университета государственной службы «Людовика» Гергея Дели пригласить Ахмадинежада на конференцию по изменению климата в Будапеште. По словам Дели, ему объяснили, что мероприятие должно стать прикрытием для тайных переговоров экс-президента с израильской разведкой.

Махмуд Ахмадинежад Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

По некоторой информации, для встречи с Ахмадинежадом в Венгрию приехал занимавший тогда пост главы МОССАДа Давид Барнеа. После переговоров израильская разведка проинформировала ЦРУ о том, что установила канал связи с бывшим иранским президентом, добавили источники.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад якобы был убит в результате совместной операции США и Израиля в Тегеране. Согласно источнику, нападение произошло в столичном районе Нармак. Родственники экс-президента категорически отрицали информацию о его смерти, называя эти новости абсолютно недостоверными. Позже выяснилось, что политик выжил.

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