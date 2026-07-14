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14 июля 2026 в 11:35

В «Альфе» объяснили, почему СБУ доверила рэперу организацию теракта в РФ

Ветеран «Альфы» Гончаров: СБУ все равно, кому поручать организацию терактов в РФ

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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СБУ доверила организацию теракта в России украинскому видеоблогеру и рэперу Альберту Васильеву, известному как Киевстонер, поскольку спецслужбам европейской страны безразлично, кого именно использовать для достижения своих целей, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Украина и Запад делают ставку на массовость и количество попыток, а не на профессионализм исполнителей.

Откровенно говоря, сейчас наши враги — не только на Украине, но и в странах НАТО — задействуют все возможное, чтобы навредить РФ во всех областях: будь то налеты дронов или попытка подрыва порта. Им все равно, если даже из 100 случаев вербовки получится реализовать 10. Киеву безразлично, кого вербовать. Если человек согласился и ему доверили организацию теракта, по всей видимости, у СБУ были на то основания. Надо признать, хорошо, что наши спецслужбы все это отслеживают. Но ничего удивительного для меня нет в том, что организацию террористического акта поручили второсортному рэперу [Киевстонеру], — высказался Гончаров.

Он отметил, что в современных условиях украинские спецслужбы ищут любых союзников, готовых на преступление. По мнению ветерана «Альфы», они могут завербовать не только беженцев или мигрантов, но и видеоблогеров и рэперов для дестабилизации обстановки внутри РФ.

На сегодняшний момент агентура Главного управления разведки Украины и СБУ не находит проблем для вербовки людей. Им без разницы, будут ли это украинские беженцы, мигранты, блогеры или рэперы. Все это роли не играет. Киев работает на количество, а не на качество. То есть на Украине не важен профессионализм или подготовка организатора терактов, там берут массой, объемом и теми идиотами, которые на все это соглашаются, — заключил Гончаров.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Киевстонер причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. По данным ведомства, блогер участвовал в организации террористического акта и руководил пособниками под патронажем СБУ.

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