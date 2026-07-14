Киевстонер ответил на заявления о причастности к теракту в России

Киевстонер ответил на заявления о причастности к теракту в России Киевстонер опроверг заявления о причастности к планированию теракта в России

Рэпер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) удивился сообщению ФСБ о своей причастности к предотвращенному теракту в Подмосковье. В соцсетях Васильев опубликовал видео с публикациями российских СМИ и сопроводил его коротким комментарием.

Шо, [на фиг]? — сказал он.

Ранее в ФСБ заявили, что Васильев координировал подготовку нападения на стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области. По данным ведомства, для атаки в Россию доставили 35 FPV-дронов, которые были спрятаны в партии испанской керамической плитки. Ведомство уточнило, что беспилотники с иностранными системами управления и взрывчаткой обнаружили в ангаре рядом с объектом.

Также в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что правоохранители ликвидировали пособника подготовки теракта на стратегическом объекте в Московской области. По информации ФСБ, злоумышленник открыл огонь по силовикам при задержании, его уничтожили ответным огнем.