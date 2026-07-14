ФСБ ликвидировала пособника подготовки теракта в Подмосковье

Правоохранители ликвидировали пособника подготовки теракта на стратегическом объекте в Московской области, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, злоумышленник открыл огонь по силовикам при задержании, его уничтожили ответным огнем.

Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем, — отметили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что силовики сорвали массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из подмосковных жилых массивов. Теракт планировала Служба безопасности Украины. Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов.

Выяснилось, что к организации теракта был причастен украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер. Именно он руководил пособниками под патронажем СБУ. В настоящее время музыкант проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.