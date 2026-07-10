«А куда вы его закопали?»: через что прошли родители пропавшего мальчика

«А куда вы его закопали?»: через что прошли родители пропавшего мальчика

2 мая 2012 года в Липецкой области десятилетний Данила Белых вышел из дома, чтобы сесть на школьный автобус, но до школы так и не добрался. Его видели всего за несколько минут до исчезновения, после чего след мальчика оборвался. За прошедшие годы родители объездили десятки городов, проверили сотни сообщений очевидцев и не перестали надеяться, что сын жив. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Взял с собой 328 рублей

Утром 2 мая 2012 года в селе Большая Кузьминка отец семейства Белых Николай уехал на работу, мать Любовь занималась хозяйством, а Данила вместе с двоюродным братом Артемом помогал взрослым сажать картофель. В школу мальчик ходил во вторую смену.

Перед выходом произошел эпизод, который мать спустя годы вспоминает в мельчайших деталях. Данил переодевал носки после работы в огороде и неожиданно отказался надевать другую пару — на них были сердечки. Двоюродный брат убедил его, что снаружи они выглядят как обычные черные мужские носки. Только после этого мальчик согласился их надеть.

Уже выйдя из дома, Данил почти сразу вернулся. Забыл взять деньги на обед — 328 рублей. До остановки было примерно 700 метров по асфальтированной дороге, проложенной между домами. Но мальчик прошел ее не до конца. Он исчез после пятачка, от которого до остановки было еще примерно 200 метров. Именно там служебные собаки впоследствии теряли след ребенка.

Данила Белых Фото: udm.sledcom.ru

«Думала, вы картошку сажаете»

Водитель школьного автобуса, который хорошо знал мальчика и вспоминал, что тот всегда угощал его конфетами, в тот день не дождался своего пассажира. Когда мальчик не вернулся из школы, мать сразу же позвонила классному руководителю.

«Время пять — его нет. У меня прямо закололо сердце. Думаю, дай я позвоню учительнице: „Елена Александровна, а где Данила?“ А его не было в школе. Отвечает: „Я думала, вы, может, картошку сажаете“. Я говорю: „Ну, я вообще-то, Елена Санновна, всегда звоню вам в таких ситуациях, если вдруг я ребенка не пустила в школу“», — вспоминает Любовь разговор с педагогом в интервью YouTube-каналу Елены Погребижской.

Родители обратились в полицию. Поиски начались практически сразу. Мальчика искали полицейские, военнослужащие, местные жители, водолазы и волонтеры. Проверяли реку, обследовали овраги, осматривали местность с воздуха, но никаких следов ребенка найти не удалось.

«А куда вы его закопали?»

Следствие рассматривало разные версии. Сначала предположили, что ребенок мог сбежать сам. Однако родители вспоминали: Данил рос спокойным, смышленым мальчиком, хорошо учился, рано начал читать и всегда мечтал помочь семье, которая жила небогато.

Позже выяснилось, что незадолго до исчезновения он говорил классному руководителю, что скоро уедет, но отказался объяснять куда. Следователи также нашли сведения, что мальчик писал однокласснику о намерении уйти из дома, однако переписка была удалена.

Практически сразу стали поступать сообщения от очевидцев. Во многих населенных пунктах Липецкой области люди рассказывали, что видели похожего мальчика рядом со взрослым мужчиной неславянской внешности. Родители немедленно выезжали на каждую такую информацию, расклеивали ориентировки, разговаривали со свидетелями, но все было безрезультатно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие проверяло версию похищения. Данил дружил с мальчиком из цыганской семьи, поэтому отрабатывали и это направление, однако никаких доказательств получить не удалось. Допрашивали десятки жителей, многие проходили проверку на полиграфе.

Через это пришлось пройти и родителям Данила. Любовь вспоминает, что первые проверки оказались для семьи тяжелым испытанием. После дополнительных исследований специалисты из Москвы пришли к выводу, что мать не причастна к исчезновению сына.

У отца и вовсе были десятки свидетелей в виде коллег, подтверждающих алиби: мужчина был в другом городе на вахте. Но полиграфологи терзали его самыми жесткими вопросами.

«Я не думала, что они будут такие жесткие. У меня муж после первого полиграфа оттуда вышел весь седой. Задавали вопросы: „Вы его убили? А куда вы его закопали? А в каком месте?“ При этом у него и свидетельские показания, что его вообще здесь дома не было», — рассказывает Любовь.

Годы шли, но поиски не прекращались. Данилу якобы видели в Раменском, Орле, Москве, Котельниках и других городах. Родители снова и снова отправлялись туда вместе с волонтерами, но зацепки оказывались пустыми.

«Мама, я живой»

За годы поисков семья столкнулась и с мошенниками. Одни требовали деньги за сведения о мальчике, другие выдавали себя за экстрасенсов.

Любовь создала группу в социальных сетях, куда стекалась вся информация о возможных следах сына. Каждый год семья отмечает день рождения Данила, собирается за праздничным столом и публикует фотографии с надеждой, что однажды он увидит эти сообщения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В начале 2026 года женщине написал неизвестный, назвавшийся Данилом. Он прислал фотографии, видео и несколько дней переписывался с матерью. Мужчина утверждал, что живет в США, работает психологом и просил больше не искать его.

Любовь решила проверить собеседника вопросами, ответы на которые мог знать только ее сын. Незнакомец путался в деталях, не смог назвать имя родного брата и отвечал лишь на то, что можно было узнать из открытых источников. Переписку женщина передала следователям, однако сама почти сразу поняла: перед ней не Данил, а глумливый человек, который клепает фотографии повзрослевшего сына с помощью ИИ.

Несмотря на годы безрезультатных поисков, Любовь не отказалась от своей главной надежды. Она продолжает давать интервью, распространять ориентировки и верит, что однажды сын даст знать о себе хотя бы одной фразой: «Мама, я живой».

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