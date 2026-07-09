Хулиганка устала от шума: женщина вышла с ножом против детворы

В Ставрополе задержали женщину, которая с ножом подошла к детворе. За дело взялись СКР и прокуратура. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Шум детворы

В начале недели в соцсетях распространилась видеозапись, где женщина с ножом подходит к ребенку на велосипеде, целится лезвием в колесо и говорит: «Вы задолбали, вы просто задолбали». Мальчик в ответ говорит ей: «Не трогайте! Я сейчас полицию позову, скажу, что вы нам ножом угрожали».

Как пишет издание «1777», инцидент произошел 6 июля во дворе дома № 81/1 по улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина была недовольна постоянным шумом от детворы. Через несколько секунд она убрала кухонный нож обратно в сумку.

Статья о хулиганстве

В тот же день видеозаписью заинтересовались в местной прокуратуре. В ведомстве опубликовали пресс-релиз, где отчитались о начале проверки и возбуждении уголовного дела.

«В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружен видеоролик, на котором женщина на улице 50 лет ВЛКСМ города Ставрополя угрожала ребенку ножом повредить его велосипед. По данному факту прокуратура Промышленного района города Ставрополя проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) находятся на контроле надзорного ведомства», — заявляли в прокуратуре.

Сдали соседи

А 8 июля областное управление Следственного комитета отчиталось о задержании подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Как уточнили в полиции, выйти на нарушительницу помогли соседи. На допросе она не стала отрицать, что вышла к детям с ножом.

«Вышла на улицу. Стала угрожать малолеткам. Просто достала нож», — говорит подозреваемая в видео, опубликованном в соцсетях Следкома.

Женщина еще раз пояснила, что устала от постоянного шума на кухне. Также уточнялось, что пострадавшим оказался 10-летний ребенок.

«Женщина, возмущенная шумом играющих детей, взяла кухонный нож и, направившись в сторону 10-летнего мальчика, угрожала проколоть колеса его велосипеда. <...> Установлена личность фигурантки. В ходе допроса 48-летняя подозреваемая пояснила, что причиной произошедшего стали несовершеннолетние, игравшие во дворе и не реагировавшие на ее замечания. В настоящее время следователем проводятся следственные действия, в том числе с участием подозреваемой», — рассказали в Следкоме.

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