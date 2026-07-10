«Ты накосячил — сделай, что он просит»: женщина помогала «гусям»-педофилам?

Обвиненный в растлении подростков администратор онлайн-сообщества «Империя гусей» утверждает, что ему приписывают преступления другого человека. В движении «Сдай педофила» уверены, что мужчина напрямую причастен к этому конвейеру тинейджерского порноконтента. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах громкой истории.

Вымогатели порнографии

Активистка движения «Сдай педофила» Анна Левченко утверждает, что сообщество любителей юмористических каверов «Империя гусей» на деле была замаскированной группой педофилов. По ее словам, администраторы сообщества шантажировали подростков, подписанных на их проект, вымогая у них эротические фото и видео.

Жертвы получали жесткие технические задания и обязаны были ежедневно отправлять мучителям до 40 интимных снимков и видео, а при попытках сопротивления их компьютеры блокировались внедренными вирусами.

На сегодняшний день Левченко говорит о 22 пострадавших из разных регионов — от Крыма до Санкт-Петербурга. Вербовщики намеренно искали неуверенных в себе подростков от 11 до 16 лет, обещая им дружбу, общение и поддержку по интересам.

Многие жертвы, которым сейчас уже больше 18 лет, годами живут в социальной изоляции, панически боясь заводить новые знакомства из-за страха повторного шантажа. Чтобы снизить ежедневную «нагрузку» по производству контента, некоторых детей даже поощряли за то, что они приводили в сеть собственных сверстников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Педофилы работают с детьми?

Правозащитница утверждает, что за «Империей гусей» стоят двое мужчин из Подмосковья, чья профессиональная деятельность напрямую связана с детьми: один работает в школе, а второй — в детском учреждении. Несмотря на то что первые заявления от пострадавших поступили в правоохранительные органы еще три месяца назад, расследование фактически буксует.

Местная полиция не спешит передавать материалы в Следственный комитет, ссылаясь на якобы истекшие сроки давности по ряду эпизодов, однако правозащитники настаивают на квалификации действий вымогателей как преступлений, совершенных организованной группой лиц по предварительному сговору, что делает ссылки на сроки несостоятельными.

Манипулировали чувством стыда

В интервью РЕН ТВ Левченко говорит, что поначалу не поверила в масштабы происходящего. Она была уверена, что речь идет о разборках между подростками, но позже от разных свидетелей начали приходить доказательства в виде переписок, скриншотов и фотографий, которые указывают на системные методы работы с подростками.

«Самое главное, чем манипулировали эти педофилы, — они вызывали чувство вины у детей, чувство стыда. И именно этими чувствами объяснялось то, почему дети не рассказывали родителям, почему они стеснялись поговорить со своими друзьями и просить о помощи, почему они не обращались в правозащитные организации», — объясняет Левченко.

Среди растлителей, по словам активистки, была и взрослая женщина, которую все называли «мамой-уткой». Она фактически помогала педофилам получать контент от детей.

«Дети ей писали, но не думая, что это все педофильское сообщество. Думали, вот просто кто-то у нас тут чуть-чуть сошел с ума. И они пытались взрослой женщине пожаловаться на это, — защитите нас от вот этого бреда. На что она сначала говорила: „Да-да-да, конечно, я сейчас разберусь“. А потом она говорила примерно такие вещи: „Ну, ты, наверное, как-то накосячил, да? Ты понимаешь, что тебе перед Витей нужно извиниться, ему же очень грустно, ему же очень плохо. Сделай, пожалуйста, то, что он просит“», — рассказывает Анна.

«Этим занималась девушка»

Один из организаторов сообщества Алексей согласился поговорить с журналистами РЕН ТВ. Он настаивал, что вымогательством эротического контента у подростков занималась только одна из администраторов сообщества, которую уже разжаловали и заблокировали.

«Девушка какая-то, которая была сначала нашей подписчицей, потом попала к нам в сообщество, к нам в администрацию. Так скажем, втерлась. <...> Вот эти все фотографии — как раз этим занималась вот эта вот девушка, которую у нас знали. <...> Как только о ситуации мы узнали, ее сразу выперли», — говорит Алексей.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Тем временем о ситуации рассказали на своих ресурсах блогеры, специализирующиеся на правозащитной тематике. Также про «Империю гусей» сделала серию публикаций глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Самое занимательное, что несмотря на заявления от подростков в правоохранительные органы, создатели педофильской сети сейчас сидят не в СИЗО, а спокойно себе попивают кокосовый раф дома в Ногинске и раздают интервью СМИ. Это наводит на неправильные мысли, что кто-то эту деятельность покрывает. Уж извините за такую прямоту, не могу иначе», — написала Мизулина.

В полдень 10 июля Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела. Разбирательства ведутся управлениями Подмосковья и Свердловской области.

«В медиапространстве широкое распространение получила информация о деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечаются примеры совершения противоправных действий в отношении подростков из нескольких регионов», — сообщили в Следкоме.

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