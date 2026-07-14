Удар по моргу, рэпер-террорист, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 14 июля

В ночь на 14 июля над Россией сбили почти 300 украинских беспилотников. Под Краснодаром загорелся один из крупнейших НПЗ на юге страны, пострадали два человека. Боец ВС РФ больше месяца в одиночку защищал ребенка в Константиновке. ФСБ сорвала попытку массированного налета дронов на предприятие в жилом массиве Подмосковья. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 14 июля уничтожили 288 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 15 регионов страны.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Башкирией, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

После атаки БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался пожар, пострадали два человека, сообщили в региональном оперативном штабе. Это один из крупнейших подобных объектов на юге России. Позднее в оперштабе уточнили, что возгорание на НПЗ ликвидировали. Кроме того, в результате налетов дронов были повреждены более 20 частных жилых домов и здание на железнодорожном переезде.

«Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипский, станице Смоленской и хуторе Коваленко», — отметили в оперштабе.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Часть Севастополя осталась без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на поврежденных объектах был введен особый режим. Развожаев также отметил, что целью удара противника было нарушение привычной жизни горожан и создание паники.

В Энергодаре украинские военные минувшей ночью и утром атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медсанчасть, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Очередная бессонная ночь и утро. Киевский режим наносил удары по всему подряд — по магазинам „Калина“ и „Аврора“, по недействующему банку, по территории пожарно-спасательной части и медсанчасти. Били по пищеблоку, по моргу, по медицинскому транспорту. Самое главное — среди мирного населения пострадавших нет», — написал он.

Два мирных жителя погибли за сутки в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, еще пять человек пострадали.

«В Нижних Серогозах удар БПЛА по территории водоканала убил мужчину 1950 года рождения. В Каховке атака беспилотника привела к гибели мужчины 1976 г. р.», — заявил Сальдо.

Средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на промзону Салавата в Башкортостане, сообщил губернатор Радий Хабиров. По его словам, никто не пострадал.

«Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников»,— написал глава региона в Telegram.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали российские регионы в течение недели

Вооруженные силы Украины за неделю наносили до 850 ударов в сутки по территории РФ, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В результате атак пострадали более 310 мирных жителей. Мирошник добавил, что в акватории Азовского моря удары ВСУ привели к ранению 12 моряков.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Украинские формирования развернули беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота в акватории Азовского моря. Интенсивным налетам подверглись десятки судов, осуществлявших транспортировку горюче-смазочных материалов. <...> В результате серии варварских атак пострадали 12 моряков на атакованных судах, двое из которых погибли», — сказал он.

Министерство транспорта РФ предпринимает шаги для обеспечения грузовой логистики в условиях участившихся обстрелов гражданского флота в акватории Азовского моря. Судовладельцы параллельно отрабатывают меры по защите флота, а капитаны портов ведут работу по совершенствованию судоходного трафика и сокращению времени обработки судов, отметили в ведомстве.

При необходимости во взаимодействии с отраслевыми ассоциациями и профильными ведомствами массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, добавили в министерстве.

13 июля сотрудница администрации Дебальцево в ДНР Оксана Падий была убита в результате удара украинского дрона по ее автомобилю, сообщил журналистам глава города Сергей Желновач. Мэр пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как российский солдат в одиночку защищал ребенка в Константиновке

Российский боец с позывным Бритва более месяца охранял десятилетнюю девочку Софию в Константиновке. Во время нападения четверых украинских военных он ликвидировал одного из них, а другому нанес тяжелые ранения, рассказал журналистам рядовой группировки «Юг» с позывным Марс. По его словам, София держалась очень стойко и мужественно, достойно переносила все тяготы.

«Он (Бритва. — NEWS.ru) охранял ее, кормил, осуществляли сбросы „Бабой-ягой“ (трофейным дроном. — NEWS.ru) с провизией, одеждой, чтобы ее хоть немного привести в порядок, расчески, какие-то принадлежности для бани. Также протирали лицо, руки салфетками, чтобы [убрать] грязь», — заявил военный.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для спасения девочки нужно было на мотоциклах преодолеть опасный участок до точки, где находился ребенок, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода Южной группировки старший лейтенант с позывным Куба. На выполнение поставленной задачи добровольно отправились офицер и еще двое бойцов.

Куба заявил, что по пути группу поджидал ударный БПЛА типа «Ждун», ожидавший появления техники. По словам офицера, он смог уклониться от атаки, а его товарищ ударил беспилотный аппарат ногой по лопастям. В результате дрон развалился и взрыва не произошло.

Бритва, выносивший девочку из Константиновки, подорвался на мине в ходе эвакуации, рассказал СМИ командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров. В момент подрыва ребенок находился на спине у бойца. После взрыва штурмовик передал девочке рацию, с помощью которой она вышла на связь с командованием подразделения, и эвакуация продолжилась.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Силовики сорвали атаку украинских БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Московской области, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, теракт планировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, из арендованного ангара рядом с объектом. Все беспилотники были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, никто не пострадал.

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, он руководил пособниками, действовавшими под патронажем Службы безопасности Украины.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 г. р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер», — говорится в сообщении.

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ведомстве отметили, что он совмещает свою деятельность с распространением наркотических веществ. В ФСБ добавили, что в настоящее время музыкант проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.

В ФСБ также отметили, что двое граждан Молдавии прошли спецподготовку и помогали готовить запуск FPV-дронов СБУ для удара по предприятию. Затем они уехали из России.

Во время организации массированной атаки беспилотников на предприятие в Подмосковье Служба безопасности Украины привлекала к выполнению отдельных поручений подростков в возрасте от 13 до 16 лет, отметили в ФСБ. По данным ведомства, несовершеннолетних задействовали для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии применялись для управления беспилотниками.

Силовики ликвидировали пособника террористов на стратегическом объекте в Московской области, заявили в ФСБ. По информации ведомства, злоумышленник открыл огонь при задержании, после чего его уничтожили ответным огнем.

«Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», — отметили в ЦОС.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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