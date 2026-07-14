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14 июля 2026 в 10:23

Морским судам усилят защиту из-за атак украинских дронов

Минтранс заявил об усилении защиты судоходства в Азовском море из-за атак ВСУ

Фото: Vladimir Sidoropolev/imagebroker.com/Global Look Press
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Министерство транспорта РФ принимает меры для обеспечения грузовой логистики в условиях участившихся атак на гражданский флот в акватории Азовского моря, сообщило ведомство в МАКСе. По данным министерства, судовладельцы параллельно отрабатывают меры по защите флота, а капитаны портов ведут работу по совершенствованию судоходного трафика и сокращению времени обработки судов.

Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, — сказано в сообщении.

При необходимости во взаимодействии с отраслевыми ассоциациями и профильными ведомствами массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. Как добавили в Минтрансе, все будет зависеть от оперативной обстановки.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, возникшие после массированной воздушной атаки ВСУ, были локализованы. Он отметил, что после посещения Таганрога прибыл в Азов, где продолжаются работы по устранению последствий происшествия. На местах работают оперативные штабы МЧС.

Россия
Азовское море
Минтранс
атаки ВСУ
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