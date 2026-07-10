Появились подробности о пожаре на нефтехранилищах в Азове после атаки БПЛА

Появились подробности о пожаре на нефтехранилищах в Азове после атаки БПЛА Слюсарь: в Азове локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

В Азове локализовали пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов, вспыхнувшие в результате массированной воздушной атаки ВСУ, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Глава региона лично посетил город после Таганрога, где также продолжаются работы по ликвидации последствий.

На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован, — написал Слюсарь.

На местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены для тушения достаточно. Задействованы все силы областных и муниципальных экстренных служб. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха — превышений предельных концентраций опасных веществ не выявлено. Жители эвакуированных домов в Азове и Азовском районе разместились у родственников, пункты временного размещения не потребовались. Власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь, уточнил губернатор.

Утром 10 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотника.