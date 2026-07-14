Атаки ВСУ в Азовском море унесли жизни двух моряков В акватории Азовского моря из-за атак ВСУ за неделю погибли два моряка

Двенадцать моряков пострадали за неделю в акватории Азовского моря в результате ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Двое из них погибли, передает ТАСС.

Украинские формирования развернули беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота в акватории Азовского моря. Интенсивным налетам подверглись десятки судов, осуществлявших транспортировку горюче-смазочных материалов. <...> В результате серии варварских атак пострадали 12 моряков на атакованных судах, двое из которых погибли, — сказал он.

Также Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины за неделю наносили до 850 ударов в сутки по территории России. В результате атак пострадали более 300 мирных жителей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два танкера получили повреждения в Таганрогском заливе после атаки украинских беспилотников. Пострадали два человека. Слюсарь уточнил, что поврежденные танкеры были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло.