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14 июля 2026 в 07:07

В МИД РФ рассказали о числе пострадавших из-за ударов ВСУ

Мирошник заявил о 850 ударах ВСУ в сутки по территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины за неделю наносили до 850 ударов в сутки по территории России, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В результате атак пострадали более 300 мирных жителей.

Среднее число ударов украинских боевиков по гражданским объектам России за минувшую неделю достигло 850 прилетов в сутки. Количество пострадавших гражданских лиц за этот же период превысило 310 человек, - сказал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Несколько часов назад в понедельник, 13 июля, силы ПВО сбили три вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников в столичном регионе за последние сутки достигло 55.

Кроме этого, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронах самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.

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