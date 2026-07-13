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13 июля 2026 в 21:47

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, заявил Собянин.

Несколько часов назад в понедельник, 13 июля, силы ПВО сбили три вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников в столичном регионе за последние сутки достигло 55.

Кроме этого, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронах самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.

Также российские войска поразили места хранения и цеха сборки украинских беспилотников. В операции принимали участие отечественные оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

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