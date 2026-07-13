Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — заявил Собянин.

Несколько часов назад в понедельник, 13 июля, силы ПВО сбили три вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников в столичном регионе за последние сутки достигло 55.

Кроме этого, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронах самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.

Также российские войска поразили места хранения и цеха сборки украинских беспилотников. В операции принимали участие отечественные оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.