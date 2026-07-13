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13 июля 2026 в 19:32

Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевшие на Москву

Собянин: ПВО уничтожила три БПЛА, которые летели на Москву

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны устранили три украинских беспилотника, которые летели по направлению к Москве, написал мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — заявил Собянин.

Ранее появилась информация, что в сторону столичного региона летело около 300 дронов Вооруженных сил Украины за сутки. Большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних поступах. Войска устранили 45 беспилотников на подлете к Москве.

Кроме этого, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронов самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.

Также российские войска поразили места хранения и цеха сборки украинских беспилотников. В операции принимали участие отечественные оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

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