Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевшие на Москву Собянин: ПВО уничтожила три БПЛА, которые летели на Москву

Силы противовоздушной обороны устранили три украинских беспилотника, которые летели по направлению к Москве, написал мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — заявил Собянин.

Ранее появилась информация, что в сторону столичного региона летело около 300 дронов Вооруженных сил Украины за сутки. Большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних поступах. Войска устранили 45 беспилотников на подлете к Москве.

Кроме этого, в Министерстве обороны России отчитались о сбитых за сутки 926 дронов самолетного типа ВСУ. Противовоздушные силы ведомства также устранили 12 управляемых авиационных бомб.

Также российские войска поразили места хранения и цеха сборки украинских беспилотников. В операции принимали участие отечественные оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.