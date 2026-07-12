Стало известно о запуске около 300 дронов ВСУ на Москву

Стало известно о запуске около 300 дронов ВСУ на Москву Собянин заявил, что за сутки в сторону Московского региона летело около 300 БПЛА

В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, значительная часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — написал Собянин.

Ранее градоначальник подчеркнул, что общее число сбитых с начала суток дронов, пытавшихся атаковать Москву, увеличилось до 41. По его словам, специалисты экстренных служб провели работу на месте падения обломков.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино при отражении атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших не было.