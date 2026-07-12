Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве

Российские силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Общее число сбитых с начала суток дронов, пытавшихся атаковать Москву, увеличилось до 41.

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. <...> Атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь с 6 на 7 июля стала крупнейшей за последние два года. С вечера 6 июля до 06:00 мск 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотников ВСУ. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.