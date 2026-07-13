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13 июля 2026 в 12:38

Российские войска ударили по местам хранения украинских дронов

Минобороны России: войска поразили места хранения украинских дронов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Российские войска поразили места хранения и цеха сборки беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщили в канале Министерства обороны РФ в МАКСе. Атаку провели оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Вооруженные силы также ударили по украинским объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. По данным ведомства, войска России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее стало известно, что расчеты FPV-дронов 34-й бригады группировки «Север» ВС РФ уничтожили за неделю два американских бронетранспортера М113 ВСУ. Командир роты БПЛА заявил, что цели поразили при помощи ударных дронов и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Транспорт смогли ликвидировать в Сумской области.

Кроме этого ФСБ сорвали готовящиеся атаки украинских беспилотников на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Силовики изъяли у спецслужб Киева 24 FPV-дрона.

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